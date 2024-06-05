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アーバンリサーチ　リネンブラウス
商品番号 L12088672770
商品名

アーバンリサーチ　リネンブラウス
ブランド名 アーバンリサーチドアーズ
特別価格 税込 1,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アーバンリサーチのブルーの七分袖ブラウスです。肘が隠れるので、陽射しが強い割には冷えやすい今の季節にぴったりです。パンツ、スカートどちらにも合わせやすいと思います。着丈55cm。
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