TORY BURCH トリーバーチ　シャツ

カラー:ネイビー素材:シルク100%サイズ表記:O/XS(実寸、約/cm)肩幅:40身幅:45袖丈:58着丈:64サイドスリット長さ:7.5トリーバーチ:ロゴボタンTORYBURCH:刻印ボタン使用感多少あります。値下げしました。送料込みになります、値下げ交渉ご遠慮願います。



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