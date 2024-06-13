TORY BURCH トリーバーチ　シャツ

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商品詳細
カラー:ネイビー素材:シルク100%サイズ表記:O/XS(実寸、約/cm)肩幅:40身幅:45袖丈:58着丈:64サイドスリット長さ:7.5トリーバーチ:ロゴボタンTORYBURCH:刻印ボタン使用感多少あります。値下げしました。送料込みになります、値下げ交渉ご遠慮願います。
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