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TORY BURCH トリーバーチ　シャツ
商品番号 H57231535434
商品名

TORY BURCH トリーバーチ　シャツ
ブランド名 トリーバーチ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー:ネイビー素材:シルク100%サイズ表記:O/XS(実寸、約/cm)肩幅:40身幅:45袖丈:58着丈:64サイドスリット長さ:7.5トリーバーチ:ロゴボタンTORYBURCH:刻印ボタン使用感多少あります。値下げしました。送料込みになります、値下げ交渉ご遠慮願います。
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