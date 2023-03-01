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- 【LANVEN collection】トップス
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商品詳細
金のドットチュールがユニークな袖なしトップスです。・ブランド:LANVENcollection・サイズ:38(M程度)・素材本体:綿100%袖口/裾部分:綿75%ナイロン22%ポリウレタン3%グログランテープ:レーヨン100%金箔の剥がれは見られず、比較的状態は良いです。
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