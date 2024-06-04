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ラルフローレン　ポロシャツ　レディース　M レッド　ビーズポニー
商品番号 C60355690256
商品名

ラルフローレン　ポロシャツ　レディース　M レッド　ビーズポニー
ブランド名 ラルフローレンブラックレーベル
特別価格 税込 1,443 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはラルフローレンレディースポロシャツ、Mサイズです。お色は赤で、ビッグポニーはビーズで刺繍されています。ゴルフや乗馬などのスポーツなどにもいかがでしょうか？特に傷や汚れ等ありませんが、あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。平置き採寸肩幅34身幅37着丈57
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