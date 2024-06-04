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ヴィヴィアン ウエストウッド　Tシャツ
商品番号 K97279967337
商品名

ヴィヴィアン ウエストウッド　Tシャツ
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 1,560 円
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商品詳細

1度の着用のみです。断捨離中の為、出品致します。◆サイズ3着丈54㎝身幅41㎝※平置き素人採寸の為多少の誤差はご了承ください。◆素材コットン少しキナリのような色合いです。あくまでも個人保管なので神経質な方はご遠慮くださいm(__)mネック···Uネックカラー···ホワイト柄・デザイン···プリント（ロゴなど）袖丈···半袖
http://narcologia.ru/goods/message324427.html
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