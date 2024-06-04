ヴィヴィアン ウエストウッド　Tシャツ

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1度の着用のみです。断捨離中の為、出品致します。◆サイズ3着丈54㎝身幅41㎝※平置き素人採寸の為多少の誤差はご了承ください。◆素材コットン少しキナリのような色合いです。あくまでも個人保管なので神経質な方はご遠慮くださいm(__)mネック···Uネックカラー···ホワイト柄・デザイン···プリント（ロゴなど）袖丈···半袖