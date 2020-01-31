【新品未使用】カレンウォーカー　トップス

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梨花さんご愛用ブランドカレンウォーカーのトップス小ぶりのドットが可愛いです。フリーサイズ新品未使用タグ付き定価98＄(アメリカで購入しました)＊カレンウォーカーについて＊カレンウォーカー(KARENWALKER)は、1972年、ニュージーランド生まれ。89年、ファッション系のカレッジ在学中にブランドをスタート。93年、オークランドにショップをオープン。98年、香港ファッションウィークにてコレクションを発表。このコレクションが評判となり、バーニーズ ニューヨークから発注を受ける。これが世界的に知名度を上げるきっかけとなった。カレンウォーカーの特徴は、テーラードとストリートの相反する要素を融合させたハイカジュアルなデザイン。その他、マスキュリンとフェミニン、ラグジュアリーとノンラグジュアリー、モノトーンとキュートな色彩など背反するものを融合させることがテーマになっている。