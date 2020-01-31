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【新品未使用】カレンウォーカー　トップス
商品番号 X43734565751
商品名

【新品未使用】カレンウォーカー　トップス
ブランド名 カレンウォーカー
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

梨花さんご愛用ブランドカレンウォーカーのトップス小ぶりのドットが可愛いです。フリーサイズ新品未使用タグ付き定価98＄(アメリカで購入しました)＊カレンウォーカーについて＊カレンウォーカー(KARENWALKER)は、1972年、ニュージーランド生まれ。89年、ファッション系のカレッジ在学中にブランドをスタート。93年、オークランドにショップをオープン。98年、香港ファッションウィークにてコレクションを発表。このコレクションが評判となり、バーニーズ　ニューヨークから発注を受ける。これが世界的に知名度を上げるきっかけとなった。カレンウォーカーの特徴は、テーラードとストリートの相反する要素を融合させたハイカジュアルなデザイン。その他、マスキュリンとフェミニン、ラグジュアリーとノンラグジュアリー、モノトーンとキュートな色彩など背反するものを融合させることがテーマになっている。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming267492.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture554241.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral456632.html
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