★☆info. BEAUTY\u0026YOUTH☆アニマルプリントクルーネックTシャツ

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程よくゆとりのあるシルエットのパンダがプリントされた白色のTシャツです。■1年を通して着まわしのきく素材感■広めの身幅\u0026ドロップショルダー■プリント部分はややヴィンテージ調に少しかすれた感じ■男女問わず着用可能2回着用。★コットン 100%★Lサイズ★身幅 56.5 身丈 73.5※値下げ不可ですm(__)m 値下げ交渉のコメントをいただいても値下げしません柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···クルーネック