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★☆info. BEAUTY\u0026YOUTH☆アニマルプリントクルーネックTシャツ
商品番号 W87034853484
商品名

★☆info. BEAUTY\u0026YOUTH☆アニマルプリントクルーネックTシャツ
ブランド名 インフォビューティアンドユース
特別価格 税込 1,694 円
在庫状況 あり

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商品詳細

程よくゆとりのあるシルエットのパンダがプリントされた白色のTシャツです。■1年を通して着まわしのきく素材感■広めの身幅\u0026ドロップショルダー■プリント部分はややヴィンテージ調に少しかすれた感じ■男女問わず着用可能2回着用。★コットン　100%★Lサイズ★身幅　56.5　身丈　73.5※値下げ不可ですm(__)m　値下げ交渉のコメントをいただいても値下げしません柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···クルーネック
http://narcologia.ru/goods/freezer138798.html
http://narcologia.ru/goods/choice197585.html
http://narcologia.ru/goods/passivity909583.html
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