サリージョーンズ キャミソール

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サリージョーンズキャミソール新品タグ付きです。ブラックSサイズ高島屋の下着売り場で購入。Tシャツの上に重ね着するつもりでしたが、服の好みが変わったので出品します。レースランジェリーキャミソールワコールハンロラペルラトリンプアンフィピーチジョンキッドブルーオスカリートAubadeジャーナルスタンダードBEAMSシーバイクロエロンハーマンROSEBUDZARAジェラートピケビリティスジルスチュアート柄・デザイン...レースカラー...ブラックカップ...カップなし季節感...春、夏、秋、冬