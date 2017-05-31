サリージョーンズ キャミソール

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商品詳細
サリージョーンズキャミソール新品タグ付きです。ブラックSサイズ高島屋の下着売り場で購入。Tシャツの上に重ね着するつもりでしたが、服の好みが変わったので出品します。レースランジェリーキャミソールワコールハンロラペルラトリンプアンフィピーチジョンキッドブルーオスカリートAubadeジャーナルスタンダードBEAMSシーバイクロエロンハーマンROSEBUDZARAジェラートピケビリティスジルスチュアート柄・デザイン...レースカラー...ブラックカップ...カップなし季節感...春、夏、秋、冬
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