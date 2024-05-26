CELFORD（セルフォード） バックリボンニットワンピース

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商品詳細
CELFORD（セルフォード）バックリボンニットワンピース2021A/Wブラック38サイズタグなし身頃はリブニット、お袖とリボンはタイプライターを使用した異素材ドッキングワンピース。身頃はストンとしたシルエットで体に当たらないくらいのタイトライン。お袖にタック＆ギャザーでボリュームをだし、袖下にもギャザーを施して引き上げたデザイン。モード感もありながら後ろのバックリボンがキャッチーなニットワンピースに仕上げました。リボンはあえて前で結んでもお勧めです。気に入って着用しましたが、今季は着用しませんでした。 小さな毛玉ができていますがまだまだ着用出来ます。
http://narcologia.ru/goods/message293127.html
http://narcologia.ru/goods/mythic80535.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful735251.html
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CELFORD (セルフォード) バックリボン ニットワンピース ブラック サイズ:S
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バックリボンニットワンピース|CELFORD(セルフォード)の通販｜アイルミネ
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