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CELFORD（セルフォード） バックリボンニットワンピース
商品番号 H40435010496
商品名

CELFORD（セルフォード） バックリボンニットワンピース
ブランド名 セルフォード
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CELFORD（セルフォード）バックリボンニットワンピース2021A/Wブラック38サイズタグなし身頃はリブニット、お袖とリボンはタイプライターを使用した異素材ドッキングワンピース。身頃はストンとしたシルエットで体に当たらないくらいのタイトライン。お袖にタック＆ギャザーでボリュームをだし、袖下にもギャザーを施して引き上げたデザイン。モード感もありながら後ろのバックリボンがキャッチーなニットワンピースに仕上げました。リボンはあえて前で結んでもお勧めです。気に入って着用しましたが、今季は着用しませんでした。　小さな毛玉ができていますがまだまだ着用出来ます。
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