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ロイヤルクイーン ワインディングウィッグ 新品
商品番号 W22687114191
商品名

ロイヤルクイーン ワインディングウィッグ 新品
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

15年ほど前に購入したロイヤルクイーンのワインディングウィッグです。No.881その時の定価は24000円です。このまま箱に入れた状態で保存していました。(ゴムで結んであります)新品、未使用なのでカット前の状態です。箱と取り扱いのしおりもついています(˘ᵕ˘)美容学生の皆さん、いかがでしょうか。#美容師#ワインディングウィッグ#ロイヤルクイーン#LOYALQUEEN#ロレアル#国家試験#ワインディングウィッグ長さ···ロング
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