ロイヤルクイーン ワインディングウィッグ 新品

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
15年ほど前に購入したロイヤルクイーンのワインディングウィッグです。No.881その時の定価は24000円です。このまま箱に入れた状態で保存していました。(ゴムで結んであります)新品、未使用なのでカット前の状態です。箱と取り扱いのしおりもついています(˘ᵕ˘)美容学生の皆さん、いかがでしょうか。#美容師#ワインディングウィッグ#ロイヤルクイーン#LOYALQUEEN#ロレアル#国家試験#ワインディングウィッグ長さ···ロング
http://narcologia.ru/goods/secretarial231416.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless801759.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi396247.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial231416.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless801759.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi396247.html
ビューラックス – ロイヤルクイーン オールパーパス専用
ビューラックス – ロイヤルクイーン オールパーパス専用
ワインディングウィッグ ロイヤルクイーン
ワインディングウィッグ ロイヤルクイーン | フリマアプリ ラクマ
ワインディングウィッグ ロイヤルクイーン
Seasonal Wrap入荷 ワインディングウィッグ ロイヤルクイーン ...
中古モデルウィッグの商品一覧 | ＭＵＲＯ ワインディングウィッグの ...
国家試験 美容師 ワインディングウィッグ マネキン ロイヤルクイーン ...
ワインディングウィッグ ロイヤルクイーン
ビューラックス – ワインディング・アップスタイル用
Seasonal Wrap入荷 ワインディングウィッグ ロイヤルクイーン ...
美容師 国家試験 ワインディング ウィッグ マネキン | フリマアプリ ラクマ
中古モデルウィッグの商品一覧 | ＭＵＲＯ ワインディングウィッグの ...