elenore エレノア　コート

新品未使用タグ付き2020年購入大人気完売のコートです。リバー仕立てで縫い目がなく高級感があり、軽くて暖かいコートです。一番最後のお写真が実物の色に近いお色です。こちらポップアップで型に一目惚れしてネット購入しましたが、コートが増えている為お探しの方がおりましたらお譲り致します。お色 ベージュサイズ SriendalagunamoonsnidelmilaowenROYALPARTYmoussySLYEMODAZARA素材···ウールカラー···ベージュ着丈···ロング



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