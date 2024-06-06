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商品詳細
新品未使用タグ付き2020年購入大人気完売のコートです。リバー仕立てで縫い目がなく高級感があり、軽くて暖かいコートです。一番最後のお写真が実物の色に近いお色です。こちらポップアップで型に一目惚れしてネット購入しましたが、コートが増えている為お探しの方がおりましたらお譲り致します。お色 ベージュサイズ SriendalagunamoonsnidelmilaowenROYALPARTYmoussySLYEMODAZARA素材···ウールカラー···ベージュ着丈···ロング
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elenore エレノア コート | labiela.com
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