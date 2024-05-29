ルイヴィトン　louisvuitton ルーピングモノグラム　M51145

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商品詳細
全体的な状態悪いです。片側持ち手のつけ根は折れているようで緩いです。ジッパー破損表面のベタつきはほぼありません。シリアルLM0012カラー···ブラウン柄/種類···モノグラム系柄/詳細···モノグラム
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