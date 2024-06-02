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Tory Burch バッグ
商品番号 I93379412960
商品名

Tory Burch バッグ
ブランド名 トリーバーチ
特別価格 税込 7,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バッグサイズ···A4サイズ収納可柄・デザイン···無地色…ネイビー内側赤マチが広く、書類などもしっかり入るサイズです。かばんの下に敷いてる袋も同封させて頂きます。ポケットも多く機能的です⭐︎新品未使用ですが、自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。
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