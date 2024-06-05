【90s】USA製 STAR WARS ダースベイダー ムービー Tシャツ L

ブランドSTARWARS/スターウォーズ(INADVANCE)商品説明人気映画のSTARWARSから90sUSA製キャラクター総柄プリントムービー半袖Tシャツダースベイダーストームトルーパーのデザインコピーライト入りの希少な当時物ヴィンテージ年代90s生産アメリカ製カラーブラック/黒素材コットン(袖/シングルステッチ)サイズL(14-16)サイズ(主観メンズXS-S)肩幅約43cm身幅約43cm着丈約62cm袖丈約20cm素人採寸のため参考程度にお願い致します。コンディション一般的な着用感ある古着です。裾にほつれが見られる箇所があります古着をご理解頂ける方のみお願い致します。サイズ、イメージ違いなどの指摘はご遠慮ください。注意事項完璧、美品を求める方はトラブル防止の為ご購入をご遠慮下さいませ。メンズ、レディース、カテゴリは主観部分もあります。郵便物の破損、紛失、不着の際の補償は出来兼ねます。ご理解同意出来る方のみお願い致します。#Tシャツ#ムービーTシャツ#ヴィンテージAKIRA



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