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Loungedress　Tシャツ　カーキ
商品番号 V49073262329
商品名

Loungedress　Tシャツ　カーキ
ブランド名 ラウンジドレス
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

**お値下げしました！4320円→4200円**【ブランド】Loungedress【サイズ】F【素材】綿100%【コンディション】完売したLoungedressのTシャツです、2回着用しましたが、破損、汚れなく綺麗です。ややコンパクトめなサイズ感のTシャツなので、ボトムには今季注目のワイドシルエットなボトムを合わせていただくとバランスよく着ていただけます。まだまだ暑い日々が続くので活躍出来ます！素人による自宅保管です、完璧な商品をお求めの方はご遠慮ください。
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