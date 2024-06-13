バンヤードストーム アシンメトリー　ボーダープルオーバー

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商品詳細
✿定価1万円程✿3回程の使用。✿ゆったりとしたボーダーのプルオーバーです。✿フリーサイズ着丈66.8身幅65裄丈36.5アシンメトリーのためおおよその値です。✿カラーホワイト×ブルー✿その他商品一覧下記タグから絞り込み検索も可能です#ゆきレディース一覧カリテスピックアンドスパン好きな方にも
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