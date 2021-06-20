セントジェームス ピリアック T3

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セントジェームスピリアック薄手のコットンのボートネックになります●サイズ：T3肩幅45cm身幅46cm着丈61.5cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：コットン100％●状態：1度着用し洗濯しました。汚れ、ほつれなどはありませんが、中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。