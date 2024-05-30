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未使用 DAMAcollection バルーンスリーブ　ブラウス
商品番号 U99773616226
商品名

未使用 DAMAcollection バルーンスリーブ　ブラウス
ブランド名 ダーマコレクション
特別価格 税込 1,794 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DAMAcollectionバルーンスリーブ　ボリューム袖ブラウス　半袖　七分袖カラー　ネイビー（ブラックにも見えます）サイズ：13R（Lサイズ相当ですがMサイズの方にも着用いただけると思います）バルーン状になった袖がとても可愛いブラウスです。新品未使用ですが、購入したものの着用せず保管しておりました。2万円くらいだったと思います。※簡易包装、ゆうパケットポストにて発送します。質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。#ダーマコレクション#秋服ブラウス#バルーンスリーブ#パフスリーブ#ボリュームスリーブブラウス
http://narcologia.ru/goods/Adder241475.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual867846.html
http://narcologia.ru/goods/approximate62520.html

未使用 DAMAcollection バルーンスリーブ　ブラウス
セール】 バルーンスリーブブラウス（ブラック/ブラウン/イエロー ...

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タックバルーンスリーブブラウス

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未使用 DAMAcollection バルーンスリーブ　ブラウス
タックバルーンスリーブブラウス[dh1225] | レディースファッション ...

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