未使用 DAMAcollection バルーンスリーブ　ブラウス

DAMAcollectionバルーンスリーブ ボリューム袖ブラウス 半袖 七分袖カラー ネイビー（ブラックにも見えます）サイズ：13R（Lサイズ相当ですがMサイズの方にも着用いただけると思います）バルーン状になった袖がとても可愛いブラウスです。新品未使用ですが、購入したものの着用せず保管しておりました。2万円くらいだったと思います。※簡易包装、ゆうパケットポストにて発送します。質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。#ダーマコレクション#秋服ブラウス#バルーンスリーブ#パフスリーブ#ボリュームスリーブブラウス



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