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ルイヴィトン　ポルトフォイユ・サラ　トゥルトレール
商品番号 A48118483515
商品名

ルイヴィトン　ポルトフォイユ・サラ　トゥルトレール
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 22,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···モノグラム・アンプラント　　　本革一年弱使用しましたが、状態はいい方かとおもいます。箱付き、布の袋はありません。返品は不可とさせてください。10月いっぱいの出品です。当面値下げは考えておりません。
http://narcologia.ru/goods/symmetric780845.html
http://narcologia.ru/goods/flight996328.html
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