ルイヴィトン　ポルトフォイユ・サラ　トゥルトレール

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商品詳細
素材···モノグラム・アンプラント 本革一年弱使用しましたが、状態はいい方かとおもいます。箱付き、布の袋はありません。返品は不可とさせてください。10月いっぱいの出品です。当面値下げは考えておりません。
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