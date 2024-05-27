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【美品】DIANA　ダイアナ　スタッズ　2wayショルダーバッグ　オフィス
商品番号 J93697705872
商品名

【美品】DIANA　ダイアナ　スタッズ　2wayショルダーバッグ　オフィス
ブランド名 ダイアナ
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に購入しました。とても可愛く気に入っていますが、使用機会が少ないため出品致します。角スレも見られず、状態は比較的良好だと思います。サイズ横約30㎝高さ約29.5㎝マチ約20㎝持ち手約60㎝,110㎝(ベルト最長時)※多少の誤差はご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/Taipei561771.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral849232.html
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