【美品】DIANA　ダイアナ　スタッズ　2wayショルダーバッグ　オフィス

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商品詳細
数年前に購入しました。とても可愛く気に入っていますが、使用機会が少ないため出品致します。角スレも見られず、状態は比較的良好だと思います。サイズ横約30㎝高さ約29.5㎝マチ約20㎝持ち手約60㎝,110㎝(ベルト最長時)※多少の誤差はご了承ください。
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