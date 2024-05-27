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和装小物　帯飾り　日本製
商品番号 I79199572113
商品名

和装小物　帯飾り　日本製
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 1,554 円
在庫状況 あり

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商品詳細

帯や袴に挟んで使う、つまみ細工の飾りです。卒業式で1度だけ使い、自宅で長期保管しておりました。美品ですので、ぜひご検討くださいませ。日本製
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