和装小物　帯飾り　日本製

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商品詳細
帯や袴に挟んで使う、つまみ細工の飾りです。卒業式で1度だけ使い、自宅で長期保管しておりました。美品ですので、ぜひご検討くださいませ。日本製
http://narcologia.ru/goods/housekeeper121509.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose338340.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical725401.html
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