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- jouetie ジュエティ ランチコート【ムートンコート】
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商品詳細
数回の使用ですが、あくまで中古品ということをご理解ある方のみお買い求めくださいませ。【ポイント】今年もトレンドのムートンコートは、メンズライクなランチコートで差別化。長すぎない絶妙な丈感で、重くなりがちなwinterスタイリングもすっきり見せてくれます。ヴィンテージライクなブラウンや優しい印象のアイボリーなどカラーによって印象が変わります。【ファブリック】柔らかすぎず固すぎないしっかりした素材感で仕上げました。総裏ボアで真冬も暖かいところが嬉しいポイントです。ブラックはエコレザーでモード、アイボリーやピンクはスウェードで優しい印象に。ブラウンは加工をかけヴィンテージライクな印象に。選ぶカラーによってそれぞれ異なる表情を楽しめます。また、レトロなウッドボタンも見た目に暖かさをプラスしてくれます。カラー···ブラウン素材···フェイクレザーフード···フードなし季節感···冬
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http://narcologia.ru/goods/preference696538.html
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