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織部　四方　茶道具　⭐️お値引品
商品番号 X48096770324
商品名

織部　四方　茶道具　⭐️お値引品
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 20,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐️お値引品　60000円→50000円食篭です。お菓子を入れて皆さんにお配りする際の器です。織部特有のグリーンの流れるような薬が垂れてとても綺麗な色合いです。サイズ　高さ約12.5cm横約16cm※何分古物ですから、汚れ、埃、等がございます。ご理解お願いします。※ご購入をお考えの方は必ずプロフィールをお読みください。※ご購入後の返品交換は致しませんのでご了承願います。
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