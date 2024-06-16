ダニエラグレジスコート

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商品詳細
2021ss購入のダニエラのコートです。素材はコットン100%の一枚仕立てです。細かなギンガムチェック（黒×グレイッシュなブラウン）襟はボートネック袖口は切りっぱなし仕様着丈122cmです。共布のベルト？付いてます。
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http://narcologia.ru/goods/diamond310058.html
http://narcologia.ru/goods/cotton682961.html
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