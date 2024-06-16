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ダニエラグレジスコート
商品番号 M91135628897
商品名

ダニエラグレジスコート
ブランド名 ダニエラグレジス
特別価格 税込 19,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021ss購入のダニエラのコートです。素材はコットン100%の一枚仕立てです。細かなギンガムチェック（黒×グレイッシュなブラウン）襟はボートネック袖口は切りっぱなし仕様着丈122cmです。共布のベルト？付いてます。
http://narcologia.ru/goods/subtropical55201.html
http://narcologia.ru/goods/diamond310058.html
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