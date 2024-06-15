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ヴィンテージ パッチワーク　エプロンワンピース
商品番号 Q32644547252
商品名

ヴィンテージ パッチワーク　エプロンワンピース
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 7,425 円
在庫状況 あり

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商品詳細

価格見直ししました。頭に巻ける三角巾をおまけでお付けさせてください。24500→明後日月曜日に、お値段を戻す予定です。(他の物に作り直すかもしれません。)ご検討下さったら嬉しいです。ご覧下さりありがとうございます。こちらは裏生地以外、70sのアメリカのストックされていた貴重な生地を使用して作ったエプロンワンピースになります。Lサイズの方向け未使用の生地なので、しっかりとした生地で、目立つシミやキズは、ありません。そのようなレアな生地をたっぷり使用してヒップ周りまで生地を覆うようにしてあります。エプロンというよりワンピースのように見えます。着丈　肩から裾まで122サイズLサイズの方向け素材コットンキルティングジャケットアンティークキルトコート１９７０年
http://narcologia.ru/goods/forthcoming258092.html
http://narcologia.ru/goods/reflector710564.html
http://narcologia.ru/goods/preference353438.html
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パッチワークなエプロン少女 - daidai STAFF BLOG

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