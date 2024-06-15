ヴィンテージ パッチワーク　エプロンワンピース

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パッチワークなエプロン少女 - daidai STAFF BLOG

価格見直ししました。頭に巻ける三角巾をおまけでお付けさせてください。24500→明後日月曜日に、お値段を戻す予定です。(他の物に作り直すかもしれません。)ご検討下さったら嬉しいです。ご覧下さりありがとうございます。こちらは裏生地以外、70sのアメリカのストックされていた貴重な生地を使用して作ったエプロンワンピースになります。Lサイズの方向け未使用の生地なので、しっかりとした生地で、目立つシミやキズは、ありません。そのようなレアな生地をたっぷり使用してヒップ周りまで生地を覆うようにしてあります。エプロンというよりワンピースのように見えます。着丈 肩から裾まで122サイズLサイズの方向け素材コットンキルティングジャケットアンティークキルトコート１９７０年