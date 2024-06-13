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【No56B】STJOHN'S BAY セントジョンズベイ　デニムシャツ　一点物
商品番号 I52286694247
商品名

【No56B】STJOHN'S BAY セントジョンズベイ　デニムシャツ　一点物
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

STJOHN'SBAY半袖デニムシャツ、Mサイズです。薄手で着やすい一枚です。着用しなくなった為出品致します。左胸ポケット部分にやや難ありです。お写真にてご確認ください。サイズ肩幅約39㎝身幅約51㎝袖丈約21㎝着丈約68㎝※平置き素人採寸ですので、若干の誤差はご了承ください。中古品にご理解のある方からのご購入お待ちしております。こちらもご覧下さい(о´∀`о)#☆PEACE☆
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