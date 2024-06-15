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黒ブラウス　アーバンリサーチROSSO
商品番号 D61723154988
商品名

黒ブラウス　アーバンリサーチROSSO
ブランド名 アーバンリサーチロッソ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当サイトで譲って頂きましたが、似合わなかった為、出品いたします。当方は試着のみ。前出品者の方も2回の着用のみです。定価12100円カラー　ブラック美品ですが、あくまで古着のため完璧を求める方はご遠慮下さい。公式引用【人気モデルはれこさん×ROSSOの華やぎコラボアイテムが登場!】フリルディテールを施したデザインブラウス。アシメトリーにしたフリルデザインは、角度によって見え方が違うなどこだわりが詰まった一着です。また、フロントのシルバーボタンがポイントで大人上品な仕上がりに。オケージョンスタイルから、デニムなどのカジュアルなボトムスとも相性が良く幅広く合わせて頂けます。FREESIZE:肩幅37着丈59.5身幅51袖丈56.5
http://narcologia.ru/goods/waveform938017.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador307506.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement531299.html
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