Theory セオリー タンクトップ 手洗い可 トライアングル ノースリーブ

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Theoryセオリーサラッと着れ、合わせやすいアイテムです。クローゼットに保管しておりましたが素人保管となりますので、予めご理解いただいた上でご購入をお願いいたします。実際の色味と多少異なる場合があります。ご了承下さい。発送の際にはちいさく折り畳んで、発送いたします。