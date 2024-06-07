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- B149アーバンリサーチ長袖ブラウスバックシャンブラック黒無地コットン綿Vネック
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商品詳細
◇商品説明・URBANRESEARCHの長袖ブラウスです。・トレンドのバックシャンはエレガントな雰囲気があります。・しっかりとした生地なのでふんわりとしたラインになります。◇サイズonesizeSML共通サイズ肩幅/身幅/着丈/袖丈51.5/57/47.5/50◇素材感・状態張りのあるコットン素材目立つダメージはなくまだまだ着用頂けます◇カラーブラック黒無地綿ユナイテッドアローズ、トゥモローランド、Theory、BEAMS、SHIPS、ZARA等のセレクト系が好きな方におすすめです。春夏秋冬半袖長袖オールシーズン出品中ですので、ぜひ遊びに来てくださいね(^o^)レディース商品一覧#ちゃんまるれでぃーすトップス商品一覧#ちゃんまるとっぷすあくまでも古着、自宅保管品です。ご理解頂き、ご購入をお願い致します。BL-149
http://narcologia.ru/goods/secretarial205416.html
http://narcologia.ru/goods/procurement400533.html
http://narcologia.ru/goods/enquire301289.html
B149アーバンリサーチ長袖ブラウスバックシャンブラック黒無地コットン綿Vネック
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