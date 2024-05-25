ヤングアンドオルセン　ストラップ　ブラウン　未使用品　タグ付き

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＊申し訳ございませんが、こちらはお値下げ交渉不可とさせていただきます＊＊予告なく出品を取り消す場合もございます＊ベイクルーズオンラインで購入しました。サイズは写真４枚目をご覧ください。このお品はコンパクトに折りたたんで、ネコポスで発送の予定です。こちらにはバッグは付きません。ストラップのみの出品ですのでご注意ください。お品の状態や匂いの感じ方には個人差がございます。素人検品ですので見落としがあるかもしれません。匂いについては、湿度によって変化することもありますし生地や素材によるものもあります。できる限り良い状態でのお届けを心がけますが、自宅保管品であることをご理解いただける方のご購入をお願いいたします。細かいことが気になる方や、お店のような対応を求める方はご遠慮願います。フレームワークベイクルーズバッグストラップ