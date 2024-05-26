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可愛い　コーチ　ショルダーバッグ　2way　フラワー　シグネチャー　キャンバス
商品番号 L20118014232
商品名

可愛い　コーチ　ショルダーバッグ　2way　フラワー　シグネチャー　キャンバス
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムコーチ　COACH　ハンドバッグ　ショルダーバッグ　ワンショルダー　シグネチャー　キャンバス　花柄　フラワー　FLOWER　肩掛け　チャーム　可愛い　J05Q-6123　ドッキング　○サイズタテ28cmヨコ27cmマチ4.5cmショルダーcm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態底の部分に汚れ、キズがありますが目立つ所ではないのでまだまだご使用いただけます。その他には汚れ、キズもなく状態はいいです。○カラーベージュ　赤○素材キャンバス　スエード　レザー○購入店大手リサイクルショップ＊日本流通自主管理協会(AACD)会員店#m3ショップレディース#m2ショップメンズ
http://narcologia.ru/goods/waveform390417.html
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