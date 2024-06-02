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エルメス ツイリー 2020年11月に新宿伊勢丹にて、購入しました。購入後カバンに巻いていただいて、2.3回使用しました。状態ホームクリーニング済み染みの箇所10枚目のお写真右側の片方が少し陰のような染みがあります。ツレは見当たりません。持ち手の部分に染みがありますので、鞄に巻いて使用する分には、あまり汚れが目立たないかと思います。お箱が必要な方は、プラス500円にてお付け致します。質問等ございましたら、コメントください(*^^*)