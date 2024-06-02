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muller 着脱式フォックスファー付きカシミヤ混　ケープコート
商品番号 M54074857241
商品名

muller 着脱式フォックスファー付きカシミヤ混　ケープコート
ブランド名 ミュラーオブヨシオクボ
特別価格 税込 2,916 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらのお品物はmullerofyoshiokuboのケープデザインコートです。カシミヤ混の滑らかな素材に袖口には着脱できるゴージャスなシャドーフォックスファーが付いています。ほとんど着用しておりませんので状態も良いです。⭐︎サイズ　38・平置き着丈64(首の付け根から裾まで)・脇下身幅　　55※素人採寸となりますので多少の誤差はご容赦下さい。m(__)m⭐︎素材ウール87ナイロン9カシミヤ4裏地　キュプラ100ポケット口の革　牛革毛皮　シャドーフォックス日本製どうぞよろしくお願いします＾＾プロフィールにも目を通して頂けると嬉しいです。
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