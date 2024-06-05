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MARC JACOBS クラッチバッグ
商品番号 Q66778527270
商品名

MARC JACOBS クラッチバッグ
ブランド名 マークジェイコブス
特別価格 税込 6,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック種類···パーティーバッグ/結婚式レザーのクラッチバッグです。上品な服装にもカジュアルにも合います。結婚式に5回程使用しました。開け閉めしているので、中の金具には少し傷があります。（写真3枚目でご確認ください）バックを入れる白の袋も付いていますが、シミがあります。ご理解頂ける方にご購入お願いします。縦15横24.5素材···牛革(本革)
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