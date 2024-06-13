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Samantha Vega/トートバッグ
商品番号 N72557593144
商品名

Samantha Vega/トートバッグ
ブランド名 サマンサヴェガ
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト新品未使用で、不織布に入れたまま保管しておりましたの状態はかなりいいかと思います。フォーマルな場面でも、カジュアルにも使いやすいと思います。ふちは黒ではなく濃い茶色です。何かご質問ございましたらコメントください。
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