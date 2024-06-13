Samantha Vega/トートバッグ

カラー···ホワイト新品未使用で、不織布に入れたまま保管しておりましたの状態はかなりいいかと思います。フォーマルな場面でも、カジュアルにも使いやすいと思います。ふちは黒ではなく濃い茶色です。何かご質問ございましたらコメントください。



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