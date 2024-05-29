スピックアンドスパン【Spick and Span】ロゴ半袖T

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完売品。オレンジのパワーミュージックのロゴが大人かわいく楽に着用できるTシャツです、思ったより派手すぎず使いやすいサイズ感です。1度着用の美品です。Tシャツが増えすぎた為出品します。SpickandSpan【FLAVORTEE*Spick\u0026Span】別注MusicPowerTee【2023S/S】Spick\u0026Spanインラインでは展開のない、BLACKベースに別注の蛍光カラーで仕上げたプリントＴ。程よくゆとり感のあるリラックスシルエットで、スタイルを選ばずデイリーユースに使えるアイテムです。スカートに合わせて女性らしさのある着こなしもぜひおすすめです。【FLAVORTEE/フレーバーティ】2021年スタートの日本のTシャツブランド。自由に世界を飛び回る「JetSetter（ジェットセッター）」の優雅で洗練されたライフスタイルと、「Gypsy（ジプシー）」の決まりに捕らわれない自由奔放な生き方からインスピレーションを受けて誕生したブランド。この「Gypsy」と「JetSetter」という2つのキーワードを掛け合わせた造語「Gypset（ジプセット）」をブランドコンセプトとして掲げ、世界各国を旅したときに感じるポジティブな気持ち・気分をTシャツのデザインに落とし込んでいます。