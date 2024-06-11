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- VIVIENNE TAM パワーネット トップス サイズ38
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商品詳細
ヴィヴィアンタム ブラウスパワーネットトップスカラーはブラック着丈約58センチ38サイズです10回ほど着用しました。汚れやダメージは見当たりません。値下げ不可素人検品ですので見落としはご容赦ください。また自宅保管ですので神経質な方はご遠慮ください色···ブラック
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