VIVIENNE TAM パワーネット　トップス　サイズ38

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ヴィヴィアンタム ブラウスパワーネットトップスカラーはブラック着丈約58センチ38サイズです10回ほど着用しました。汚れやダメージは見当たりません。値下げ不可素人検品ですので見落としはご容赦ください。また自宅保管ですので神経質な方はご遠慮ください色···ブラック