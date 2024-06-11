iBLUES シルクミックスストライプフリルノースリーブシャツ　m15

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素材···麻 ポリエステルカラー···ブルー袖丈···袖なし柄・デザイン···ストライプ季節感···春、夏、秋＊ご覧頂きありがとうございます＊・コメントなし即購入可・早い者勝ち・コメント、フォロー大歓迎・プロフ必読○Size（cm）42着丈約56肩幅約27.5身幅約40○発送について通常1.2日で発送致しますが、年末年始などは若干遅れる場合がございます、ご了承ください。匿名配送等、承ります。○備考タグ付き未使用品になります薄手《 #田中パグ》で検索して頂くと見やすいです＾＾例）#田中パグ アイテム名#田中パグ ブランド名等で検索頂くと一覧で見て頂けます＊