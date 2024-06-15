ルイヴィトン ダミエ ジッピーウォレット ラウンドファスナー 長財布 ...

カラー···ブラウン柄・デザイン···プリント（ロゴなど）財布形···長財布ご覧いただきありがとうございます。★ジュエリー・ブランド専門店で購入した正規品です。新しい財布が気に入り使用せず、大切に保管しておりました。大切にしてくださる方にお安くしました。♥商品詳細ブランド：LOUISVUITTONルイヴィトン商品：ダミエジッピーウォレットラウンドファスナー長財布原産国：フランス MadeinFranceカラー：ブラウン サイズ：W約19.5cm H約10.5cm D約2.5cm付属品：シリアルナンバー付き(財布の隅っこに刻印されています)悪用防止のため、こちらも写真撮ってありますので、安心して下さい。(すり替え防止のためでもあります。)ダミエのカジュアルな雰囲気が漂う長財布です。ラウンドファスナータイプで開閉がしやすく、とっても便利です。男女問わず使えそうなフラットなデザインになっています。付属品：保存箱・保存袋・ヴィトンの袋箱が可愛いです♡旧型の箱なので、レアですよ。外側：金具：ファスナーのメッキが若干剥がれていますが、使用していたうえでは仕方ないものです。内側：極美品usedになりますが、状態は良好です。美品。ベタ付き破れ、穴あきございません。角割れほんのりございます。目立った損傷はなく全体的に綺麗な状態です。使用に伴う小傷は気にならずご使用いただけると思います。usedになりますので記載、掲載しきれない傷や汚れがある場合がございます事、ご了承下さい。写真が、全てです。usedに理解のない方、一つの見落としさえも許さないという方はくれぐれもご購入をお控え下さい。発送について・原則として1〜2日以内には発送致します。✰ご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さいね。ブランドの中古店よりは、かなりの美品です。#極美品 #ルイヴィトン #ジッピーウォレット #ラウンドファスナー長財布 #ダミエ#長財布#美品#フランス #LOUISVUITTON#ブランド#財布 #ヴィトン カラー···ブラウン



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