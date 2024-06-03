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ロエベ　カゴバッグ　スモール　ネイビー
商品番号 U46421506266
商品名

ロエベ　カゴバッグ　スモール　ネイビー
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 22,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021年にロエベ表参道店で購入いたしました。LOEWEロエベ【サイズ】約高さ18×幅37×マチ12cm　　　　　　持ち手50cm【材質】パームリーフ×カーフスキンレザー【付属品】保管袋、レシート即購入可
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