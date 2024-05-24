CHANEL 長財布　カメリア

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商品詳細
ラウンドファスナーCHANELカメリア長財布です❁*.゜レザーリペア店にてリペア済みです✧︎(外側)比較的綺麗な状態ですが中は使用感あります。付属品は無くしてしまいないですシリアルシールあり
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