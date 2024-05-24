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CHANEL 長財布　カメリア
商品番号 E32359877132
商品名

CHANEL 長財布　カメリア
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 9,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラウンドファスナーCHANELカメリア長財布です❁*.゜レザーリペア店にてリペア済みです✧︎(外側)比較的綺麗な状態ですが中は使用感あります。付属品は無くしてしまいないですシリアルシールあり
http://narcologia.ru/goods/navigate543430.html
http://narcologia.ru/goods/reboot17136.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture3141.html
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