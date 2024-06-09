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超美品FURLA▶︎ショルダーバッグ・ポーチ付き
商品番号 C55696523138
商品名

超美品FURLA▶︎ショルダーバッグ・ポーチ付き
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 4,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きめのバケツタイプのショルダーバッグです。未使用で出せるくらいにとても綺麗ですが、底部分に1箇所白い点汚れあり。(最後の画像参照)内側も肌触りの良い革材質です。滑らかな革ですが、傷がつきにくく頑丈です。ショルダーストラップは斜めがけにすることも可能です。サイズ▽縦35cm横29cm厚さ23cm素材···牛革(本革)カラー···ブラック種類···その他ショルダーバッグ
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