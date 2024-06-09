ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
大きめのバケツタイプのショルダーバッグです。未使用で出せるくらいにとても綺麗ですが、底部分に1箇所白い点汚れあり。(最後の画像参照)内側も肌触りの良い革材質です。滑らかな革ですが、傷がつきにくく頑丈です。ショルダーストラップは斜めがけにすることも可能です。サイズ▽縦35cm横29cm厚さ23cm素材···牛革(本革)カラー···ブラック種類···その他ショルダーバッグ
http://narcologia.ru/goods/response705542.html
http://narcologia.ru/goods/kindness296105.html
http://narcologia.ru/goods/slide590887.html
超美品FURLA▶︎ショルダーバッグ・ポーチ付き
超美品FURLA▶︎ショルダーバッグ・ポーチ付き
超美品FURLA▶︎ショルダーバッグ・ポーチ付き
超美品FURLA▶︎ショルダーバッグ・ポーチ付き
超美品FURLA▶︎ショルダーバッグ・ポーチ付き
超美品FURLA▶︎ショルダーバッグ・ポーチ付き
超美品FURLA▶︎ショルダーバッグ・ポーチ付き
超美品FURLA▶︎ショルダーバッグ・ポーチ付き
超美品FURLA▶︎ショルダーバッグ・ポーチ付き
超美品FURLA▶︎ショルダーバッグ・ポーチ付き
超美品FURLA▶︎ショルダーバッグ・ポーチ付き
超美品FURLA▶︎ショルダーバッグ・ポーチ付き
超美品FURLA▶︎ショルダーバッグ・ポーチ付き
http://narcologia.ru/goods/response705542.html
http://narcologia.ru/goods/kindness296105.html
http://narcologia.ru/goods/slide590887.html
超美品FURLA▶︎ショルダーバッグ・ポーチ付き
超美品FURLA▶︎ショルダーバッグ・ポーチ付き
超美品FURLA▶︎ショルダーバッグ・ポーチ付き
超美品FURLA▶︎ショルダーバッグ・ポーチ付き
超美品FURLA▶︎ショルダーバッグ・ポーチ付き
超美品FURLA▶︎ショルダーバッグ・ポーチ付き
超美品FURLA▶︎ショルダーバッグ・ポーチ付き
超美品FURLA▶︎ショルダーバッグ・ポーチ付き
超美品FURLA▶︎ショルダーバッグ・ポーチ付き
超美品FURLA▶︎ショルダーバッグ・ポーチ付き
超美品FURLA▶︎ショルダーバッグ・ポーチ付き
超美品FURLA▶︎ショルダーバッグ・ポーチ付き
超美品FURLA▶︎ショルダーバッグ・ポーチ付き