マイケルコース ショルダーバッグ MK

MICHAELKORSマイケルコースショルダーバッグMKシグネチャーMK総柄ブラウン1年ほど前に購入しましたが使う機会が無いので出品しました。特に目立つキズや汚れなどはありませんが、あくまでも中古品であり、自宅保管であることをご理解ください。●特徴カラー...ブラウン柄・デザイン...MKシグネチャー素材...本革●サイズ(平おき)※素人採寸です。横幅約21センチ高さ約14センチ厚み約6センチコメントなし即購入OKです!!ペット・喫煙者はおりません。



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