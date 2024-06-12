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マイケルコース ショルダーバッグ MK
商品番号 J94219613151
商品名

マイケルコース ショルダーバッグ MK
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 2,449 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MICHAELKORSマイケルコースショルダーバッグMKシグネチャーMK総柄ブラウン1年ほど前に購入しましたが使う機会が無いので出品しました。特に目立つキズや汚れなどはありませんが、あくまでも中古品であり、自宅保管であることをご理解ください。●特徴カラー...ブラウン柄・デザイン...MKシグネチャー素材...本革●サイズ(平おき)※素人採寸です。横幅約21センチ高さ約14センチ厚み約6センチコメントなし即購入OKです!!ペット・喫煙者はおりません。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit141186.html
http://narcologia.ru/goods/assessor48003.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming383092.html

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