ペレボルサ　ミニショルダーバッグ

【9/16よりお値引き中】ペレボルサのショルダーバックです。付属品をつけることでショルダーバッグになりますが、つけなければ写真1枚目のように手持ち可能です♪綺麗なものに見えますが、中古品に理解ある方にお譲りいたします。【商品説明】革バックですが、バックの中の一部記事はベロア素材でオシャレです♡・サイズ※素人採寸縦‥16㎝横‥26㎝底‥8㎝【発送について】らくらくメルカリ便※丁寧な梱包を心がけますが、素人梱包であることご了承ください。※リサイクル資材を使用する場合もあります。【お願い】①素人判断のため、キズ、汚れ等感じ方に個人差あります。故に気になる方はご遠慮ください。②あくまでも中古品に理解のある方のみご購入ください。③返品不可です。不明点あれば先にコメントお願いします。



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