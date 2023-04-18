新品未使用　K18WG パライバトルマリン ダンシングネックレス

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商品詳細
【商品説明】K18WGパライバトルマリンダイヤネックレス地金K18WG刻印あり重量1.9gパライバ0.07ct刻印ありダイヤは0.03ct刻印あり★アズキチェーン45cmスライド付き(取り外し可能)トップサイズ約7.4×7.3mmクロスフォータグ付き★付属品…宝石鑑別書、ケース、箱★約2.5×1.6mmのパライバトル マリンの周りをダイヤモンドで 取り囲んだ部分がゆらゆら揺れ るダンシングネックレスです。 写真が綺麗に撮影できなくって 申し訳ありません。♦︎高額商品のですので、すり替え恐れがある為、返品は受け付けておりませんので、ご了承の程よろしくお願い致します。材質···K18WG装飾···ダイヤモンド、パライバトル マリン材質···K18(18金)
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