エルメススカーフカレ、ロータスの花

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商品詳細
ご覧いただき有難う御座います。エルメススカーフカレの大判サイズのスカーフです、ストールとしても、使える大きさです、10年以上前の友人からのパリのお土産です。数えるほどしか使ってませんので生地のヘタリや汚れ、シミ等は見受けられません。また、長期保管によるたたみシワが有りますが、使っていくうちに取れるかと思われます。又、保管臭等も許容範囲だと思われます。素人のスマホ撮影ですので、現物と若干色合が異なるのはご容赦頂ければと思います、品の良い、色柄と思います、あくまでも中古品ですのでご理解ある方のご購入お願いします。（サイズ）縦約140cm横約140cm（素材）シルク100%付属品は有りません。
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