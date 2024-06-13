フルラ　チェーン付コージーミニショルダーバッグ

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商品詳細
最後の1点です。フルラのコージーミニショルダーバッグです。新品未開封状態で正規保存袋もお付けします。国内正規店で購入。本革ショルダーにも、チェーンを二重にしてハンドバッグとしてもご利用頂けます。定価5万円程の商品のためお値下げは不可とさせて頂きます。サイズ19.0x14.0x6.0(wxhxd)カラー···ホワイト素材···本革柄・デザイン···無地カラー···ホワイト柄・デザイン···無地素材···本革カラー···ホワイト柄・デザイン···無地素材···本革カラー···ホワイト人気モデル···CHANELチェーンベルト
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