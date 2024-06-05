トリーバーチ　トートバッグ

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素材···ナイロンネイビーサイズ 縦 約30cm 横 約36cm マチ 約9cmA4サイズも縦にギリギリ収まるくらいのサイズ感で使いやすいです。ネイビーなので品よく様々な場に活躍できるかと思います。比較的綺麗な状態ですが自宅保管の中古品であります旨 ご承知おきください。宜しくお願いいたします。