355 ソ付き　天然ブルーサファイア　スリランカ産　0.454ct



スリランカ産 加熱 ブルー サファイア 4.55ct ルー ス. | Ceylon ...



天然ブルーサファイア（スリランカ産）1.30ct | サファイア,ブルー ...



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天然ブルーサファイア スリランカ産 0.650ct | すべての商品 | 宝石の ...



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M0408-6)『スリランカ産』天然ブルーサファイア 0.130ct | labiela.com



シルキーピンクサファイア オーバルカット スリランカ産 0.74ct ソ付き【230703-1735】



天然ブルーサファイア 0.67ct 【非加熱】 スリランカ



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M0423-3)『スリランカ産』天然ブルーサファイア 2.147ct | vuzelia.com



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スリランカ産ブルーサファイア原石 2.0カラット - パーフェクト ...

安心の「ソーティング付き」コーンフラワーブルーのような優しいブルー管理番号355鉱物名：天然コランダム宝石名：ブルーサファイア色：ブルーカラット：0.454ct産地：スリランカ産サイズ：縦4.6mm×横3.7mm×厚2.8mmカット：オーバル品質：ルーペクリーン処理：通常加熱(通常サファイアは加熱してるけど、この石は検査してないから加熱か非加熱かわからないよ！という意味です)◎複数お買い上げで割引できます。コメントにて管理番号を伝えて下さい。専用ページを作ります。◎即購入ok。◎フォローは無料ですのでフォローお願いします。◎大量に出品していく予定です。◎当日か翌日には発送してます。◎スマホに100均のマクロレンズをつけて撮影してるだけです。◎ルースケースに入れて発送します。◎天然石のためインクルージョン、クラック、キズカケがある場合がございますがご理解下さいませ。#サファイア#シルキーサファイア#コーンフラワーブルー#コーンフラワーブルーサファイア#ロイヤルブルー#ブルーサファイア#天然石#ルース#カラーストーン