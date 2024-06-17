リネンアンドデコール トートバッグ リネントート　LINEN\u0026DECOR

お値下げ致しました。LINEN\u0026DECOR希少のラベンダーリネンアンドデコールの大きめリネントートバッグ （内ポケットつき）ラベンダー色内側にオープンポケットがら1つ。とても使いやすいので、ママバッグにもオススメです。ハンドルは2wayになります。お色はラベンダー、裏面はブラウンです。 とても上品で、可愛いです。説明に、裏面が茶色なので、汚れが目立ちにくく良いです♬現在は売切れてるお色だと思います。大変上質なつくりです。中古品、自宅保管ですので神経質な方はご遠慮下さい。小さく畳んで簡易梱包で発送予定です、畳しわ等ご了承下さい。【カラー】薄めのラベンダー×ブラウン【サイズ】約53cm 高さ：約30cmマチ：18cm組成リネン100%（表地：裏地共）ハンドル部分：レーヨン#リネンアンドデコール#麻トートバック#リネンバッグ#トートバッグ#マザーズバッグ



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リネンアンドデコール・リネントートバッグ：フライパン倶楽部



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【別注】”６”ＬＩＮＥＮ ＴＯＴＥ



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