リネンアンドデコール トートバッグ リネントート　LINEN\u0026DECOR

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商品詳細
お値下げ致しました。LINEN\u0026DECOR希少のラベンダーリネンアンドデコールの大きめリネントートバッグ （内ポケットつき）ラベンダー色内側にオープンポケットがら1つ。とても使いやすいので、ママバッグにもオススメです。ハンドルは2wayになります。お色はラベンダー、裏面はブラウンです。 とても上品で、可愛いです。説明に、裏面が茶色なので、汚れが目立ちにくく良いです♬現在は売切れてるお色だと思います。大変上質なつくりです。中古品、自宅保管ですので神経質な方はご遠慮下さい。小さく畳んで簡易梱包で発送予定です、畳しわ等ご了承下さい。【カラー】薄めのラベンダー×ブラウン【サイズ】約53cm 高さ：約30cmマチ：18cm組成リネン100%（表地：裏地共）ハンドル部分：レーヨン#リネンアンドデコール#麻トートバック#リネンバッグ#トートバッグ#マザーズバッグ
http://narcologia.ru/goods/approximate205220.html
http://narcologia.ru/goods/composite624554.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi351647.html
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リネンアンドデコール トートバッグ リネントート LINEN&DECOR ...
リネンアンドデコール トートバッグ リネントート LINEN&DECOR
リネンアンドデコール・リネントートバッグ：フライパン倶楽部
リネンアンドデコール トートバッグ リネントート LINEN&DECOR
【別注】”６”ＬＩＮＥＮ ＴＯＴＥ
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Ｓｉｅｎａ ２ ｗａｙ Ｔｏｔｅ Ｂａｇ
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バッグ - リネンアンドデコール | LINEN & DECOR
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